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خطأ فني يمنح كوبيتسا جائزة أفضل سائق في سباق النمسا

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قال مسؤولو الفورمولا 1، اليوم الثلاثاء، إن خطأ فنيا منح روبرت كوبيتسا سائق وليامز، جائزة أفضل سائق في سباق جائزة النمسا الكبرى، بدلًا من ماكس فرستابن الفائز بالسباق.

ويحظى كوبيتسا بشعبية كبيرة بين عشاق السيارات لكنه لم يسجل أي نقطة حتى الآن، في أول موسم بعد عودته.

واحتل كوبيتسا، المركز الأخير بفارق 3 لفات خلف سائق ريد بول، البالغ من العمر 21 عاما في سباق النمسا.

ورغم ذلك أعلن المسؤولون فوزه بجائزة أفضل سائق بناء على تصويت الجماهير.


وقال موقع الفورمولا 1 الرسمي، إن كوبيتسا حصل على نسبة غير صحيحة من الأصوات، لكن فرستابن نال فعليا 74 بالمئة من إجمالي الأصوات.

ونال لوكلير 11 بالمئة من الأصوات مقابل 7 بالمئة لكارلوس ساينز سائق مكلارين، بعد أن تقدم السائق الإسباني من المركز 19 إلى الثامن.

واستحدثت الفورمولا 1، جائزة أفضل سائق خلال السباق في 2016، لزيادة شعبية بين الجماهير، ويتم الإعلان عن الفائز مباشرة بعد كل سباق.

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