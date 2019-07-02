شكرا لقرائتكم بعد خرورجه من الوديه الأولى.. مصطفى فتحى يواصل التأهيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع مصطفي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تأهيل على هامش المران المسائي وذلك تحت إشراف اليوناني انطونيو مدرب الأحمال. وتضمن برنامج فتحي التأهيلي على عدد من تدريبات التقوية أعقبها جري خفيف للاعب حول الملعب. Advertisements ويخوض الزمالك معسكرا مغلقا حاليا في قبرص لمدة 13 يوما يخوض خلاله 4 وديات استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.‎

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