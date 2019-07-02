شكرا لقرائتكم طنطا يضم عصام عمر مدرب الأحمال إلى الجهاز الفنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قام أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا ضم عصام عمر مدرب الاحمال الى الجهاز الفنى للفريق الطنطاوى خلال الفترة القادمة للاستفادة من خبراتة ورفع لياقة اللاعبين خلال مباريات بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل .
نجح فريق طنطا في العودة للدوري الممتاز وذلك عقب تصدر المجموعة الثالثة " بحري " بدوري القسم الثاني.
وبدا فريق طنطا بقيادة أيمن المزين فترة الأعداد للموسم الجديد خلال الأيام الماضية على خوض تدريبات الجماعية على ستاد جامعة طنطا.
ويترقب مسئولو طنطا مفاوضات مسئولو نادى الزمالك مع إسلام طارق، حارس مرمى فريق طنطا، للانضمام إلى الفريق الأبيض الموسم المقبل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويأتى تفاوض الزمالك مع حارس طنطا، بعد إصابة محمود جنش حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطنى خلال تدريبات الفراعنة بقطع فى وتر إكليس استعداداً لمباراة أوغندا فى بطولة الأمم الأفريقية .
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