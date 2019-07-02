شكرا لقرائتكم جلال وامير مرتضى يحفزان اللاعبين قبل بدء المران المسائى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وعقب ذلك بدأ اللاعبون عملية الاحماء وبعض التدريبات البدنيه تحت إشراف اليوناني انطونيو مدرب الأحمال. ويخوض الزمالك معسكرا مغلقا حاليا في قبرص لمدة 13 يوما يخوض خلاله 4 وديات استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.‎

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