شكرا لقرائتكم كيف تسجل هدفا؟ درس خصوصى من بسيونى لمهاجمى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتكليف عبد الحميد بسيوني المدرب العام للفريق بالإشراف على تدريب المهاجمين ومعه تامر عيد الحميد المدرب المساعد من خلال التصويب من خارج المنطقة أو استقبالها خلال العرضيات. ويخوض الزمالك معسكرا مغلقا حاليا في قبرص لمدة 13 يوما يخوض خلاله 4 وديات استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

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