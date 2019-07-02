شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف وجهة كهربا المقبلة حال هروبه من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك، فى وضع الرتوش الأخيرة، لإنهاء أزمته مع القلعة البيضاء، بالانتقال لنادي جديد خارج مصر فى الموسم الكروى الجديد.

كشف مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، أن كهربا أقترب من الانتقال لأحد الأندية السويسرية خلال الميركاتو الصيفى المقبل، بعد استقراره على فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، بسبب الخلافات الحالية.

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واندلعت الخلافات بين كهربا ومسئولي الزمالك، فى ظل تمسك اللاعب بتعديل عقده الحالي، وكذلك عدم اعترافه بالعقد الجديد، الذى ينتهى بعد 3 مواسم من الآن، وهو ما يرفضه مسئولو القلعة البيضاء بالتأكيد على سريان عقد اللاعب واعتماده بشكل رسمى من اتحاد الكرة.

وتعاقد كهربا مع محامى سويسرى خلال الأيام الماضية، لتوليه الشكوى التى سيقدمها اللاعب ضد الزمالك لفسخ عقده، حيث يسعى للحصول على بطاقة دولية مؤقتة تمكنه من اللعب لنادي آخر، لحين انتهاء الأزمة رسميا.

وسبق ولعب كهربا فى الدوري السويسرى بقميص ناديي لوزيرن وجراسهوبر لكن لم تكلل التجارب بالنجاح وعاد لمصر مرة أخرى قبل الاستقرار فى الزمالك منذ عام 2015.