شكرا لقرائتكم خالد جلال وعزمى وعماد السيد يشاركان فى التقسيمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ومعه أمير عزمي المدرب بالاشراف على تقسيمة أجريت فى نصف الملعب شارك فيها 10 لاعبين من بينهم عماد السيد حارس المرمى. ويخوض الزمالك معسكرا مغلقا حاليا في قبرص لمدة 13 يوما يخوض خلاله 4 وديات استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

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