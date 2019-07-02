شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يستغنى عن مهاجمه "بيبو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغنى نادى وادى دجلة، عن خدمات محمد جمال بيبو مهاجم الفريق الكروى، عقب انتهاء الموسم الحالى بالنسبة للفريق الدجلاوى، وذلك بناء على رغبة اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى.

وأصبح "بيبو" لاعبا حرا يستطيع الانتقال لأى نادٍ آخر، ومن المنتظر أن ينتقل اللاعب لأحد أندية الدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة، خاصة وإنه تلقى العديد من العروض ومازال يقوم بدراستها قبل الاستقرار على أحدهما بشكل رسمى.

وحدد تاكيس جونيس، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، يوم 20 يوليو المقبل موعدًا لانطلاق فترة إعداد الفريق الدجلاوى للموسم الكروى الجديد، والذى من المقرر أن يتخلله معسكر مغلق، مع خوض عدد من المباريات الودية.