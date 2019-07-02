شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يستغنى عن مهاجمه "بيبو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغنى نادى وادى دجلة، عن خدمات محمد جمال بيبو مهاجم الفريق الكروى، عقب انتهاء الموسم الحالى بالنسبة للفريق الدجلاوى، وذلك بناء على رغبة اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى.
وأصبح "بيبو" لاعبا حرا يستطيع الانتقال لأى نادٍ آخر، ومن المنتظر أن ينتقل اللاعب لأحد أندية الدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة، خاصة وإنه تلقى العديد من العروض ومازال يقوم بدراستها قبل الاستقرار على أحدهما بشكل رسمى.
وحدد تاكيس جونيس، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، يوم 20 يوليو المقبل موعدًا لانطلاق فترة إعداد الفريق الدجلاوى للموسم الكروى الجديد، والذى من المقرر أن يتخلله معسكر مغلق، مع خوض عدد من المباريات الودية.
وكان تاكيس جونيس طلب من إدارة النادى انطلاق فترة الاعداد قبل شهرين من بداية الموسم الكروى الجديد، ليتم تحديد موعد إنطلاق فترة الإعداد عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا المقرر لها 19 يوليو.
ومنح المدير الفنى برنامجًا غذائيًا وبدنيًا للاعبين من أجل القيام به فى المنزل، خلال فترة الراحة التى حصلوا عليها، حتى لا يتعرضوا لزيادة الوزن أو هبوط فى مستوى اللياقة البدنية.
وكان اليونانى تاكيس رفض الاستغناء عن الثنائى محمد عبد العاطى ومحمد هلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأبلغ المدير الفنى إدارة الفريق الدجلاوى، بإمكانية الموافقة على رحيل أحدهما "هلال أو عبد العاطى" مع استمرار الآخر، حتى لا يتأثر الفريق الدجلاوى سلبيًا برحيل الثنائى، والذان يعدان من الأعمدة الأساسية للفريق.
ودخل محمد هلال ومحمد عبد العاطى، ضمن دائرة المرشحين لتدعيم صفوف قطبى الكرة المصرية، الأهلى والزمالك، الأمر الذى دفع الخواجة اليونانى بإبلاغ الإدارة بإمكانية رحيل أحدهما والإبقاء على الآخر.
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