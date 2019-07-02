شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يحصل على توقيع إسلام جمال مدافع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مسئولو الاتحاد السكندرى على توقيع إسلام جمال مدافع الزمالك السابق لتدعيم دفاعات الفريق فى الموسم المقبل بعدما عانى الأمرين فى الموسم الحالى بسبب الاخطاء الدفاعية الكثيرة التى ضربت الفريق.

ومن المقرر أن يضع مجلس إدارة الاتحاد الرتوش الأخيرة للصفقة مع نظرائهم بنادى الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويجهز طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى قائمة بأسماء اللاعبين المطلوبين للتعاقد معهم فى إطار سعيه نحو المنافسة على المربع الذهبى فى الموسم المقبل.

كان إسلام جمال قد أعير من الزمالك إلى طلائع الجيش فى الموسم الحالى، وتألق بشكل لافت للنظر بعدما خاض معظم مباريات الفريق بالدورى.

كان مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى قد اعتمد تشكيل الجهاز الفنى والإدارى للفريق الأول لكرة القدم والمقدم من طلعت يوسف الذى تولى الإدارة الفنية للفريق الموسم الجديد 2019-2020 وجاء تشكيل الجهازعلى النحو التالى:

طلعت يوسف - رئيس جهاز الفريق الأول لكرة القدم

- عبد الجليل إمام - مدير الكرة

- منير عقيلة – مدرب عام

-محمد إبراهيم – مدرب عام

- أحمد عبد اللطيف – مخطط أحمال

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- هانى أحمد – مدرب

- مجدى بهلول – مدرب حراس مرمى

- إيهاب جابر – مدير شئون اللاعبين

- سمير محجوب – مدير إدارى

- أحمد متولى – إدارى

- عمرو الأشلم – طبيب

- محمد عبد الفتاح – أخصائى تأهيل

- إسلام السيد - مدلك

- محمد حسن - مدلك

ومن المقرر أن يكون التجمع الأول لفريق الكرة يوم 13يوليو الجارى حيث يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا لمدة ثلاث أسابيع أعتبارًا من يوم 20 يوليو و حتى يوم 10 أغسطس المقبل، استعدادًا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد واستئناف مباريات كأس مصر وخوض مباراة الدور قبل النهائى والمقرر إقامتها يوم 5/9/2019 وكذلك المشاركة فى البطولة العربية " كأس محمد السادس للأندية الأبطال.