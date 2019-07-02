شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الاتحاد الأفريقى يدعو مدير مكتبة الإسكندرية لحضور مباريات دور الـ16 لـ "كان2019" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وفد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية والدكتور شريف رياض، رئيس العلاقات الخارجية والمراسم بالمكتبة، لحضور مبارتي دور الـ16 بالبطولة الأفريقية، والتى يستضيفها استاد الإسكندرية يومى السبت والأحد .

ويأتى ذلك على خلفية الزيارة التى قام بها وفد من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) اليوم الثلاثاء، لمكتبة الإسكندرية حيث ضم الوفد جيرسون ميلو، منسق الاتحاد الأفريقى لمجموعة الإسكندرية، وعبد القادر برجا مسئول الإعلام ومسئولى الأمن والملاعب وعامر حسين رئيس مجموعة الإسكندرية .

وكان فى استقبال وفد كاف الدكتور شريف رياض مدير قطاع العلاقات الخارجية والدكتور محمود عزت رئيس لجنة المراسم وهدير اشرف رئيسة لجنة المتطوعين بالبطولة وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى الفقي.

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وشملت الزيارة المبنى الرئيسى للمكتبة، مدير مكتبة الإسكندرية ومطبعة بولاق التى تضم ماكينات وآلات طباعة فى عهد محمد على وكذلك كسوة الكعبة الموجودة بقاعة الاطلاع ومتحف المخطوطات وساحة المعارض الدائمة ومتحف الآثار الإغريقية والفرعونية بالمكتبة .

كما قاموا بزيارة العالم الرقمى والذى يضم المشروعات الرقمية، وأشاد مسئولو كاف بالزيارة وأبدوا إعجابهم وانبهارهم بالمكتبة والمعارض الرقمية وتوثيق كتاب وصف مصر وموسوعة وأرشيف الصحافة.