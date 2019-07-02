شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب لهيطة: مران المنتخب اليوم بدون حضور الإعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى أن مران المنتخب، اليوم الثلاثاء، سيكون فى السابعة مساء على استاد الكلية الحربية ضمن استعدادات الفريق لخوض دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا (كان 2019) المقامة حاليا بمصر، مشيرا إلى أن المران سيكون مغلقا بدون أى تغطية إعلامية.

وحقق منتخب مصر رقما قياسيا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرا المجموعة الأولى، وتصدر منتخبنا المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.. وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل فى 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الأولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضا.

ونجح المنتخب فى الخروج بشباك نظيفة أيضا بالدور الأول مرتين فى 2017 و1994 لكن فى الأولى تاهل الفريق بـ7 نقاط من فوزين وتعادل، وفى الثانية بـ4 نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت 3 فرق فقط.