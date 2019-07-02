سوبر كورة.. كهربا يكرر سيناريو هروب عصام الحضرى من الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوم بعد الآخر تزداد أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى الزمالك مع مسئولى ناديه، فى ظل الخلاف القائم حاليا، منذ انقطاع اللاعب عن التواجد فى التدريبات الجماعية طوال الفترة الماضية وعدم التزامه بالحضور لمقر النادى فى الأوقات المحددة.
وعلمت "سوبر كورة" من مصادر مطلعة، تجهيز كهربا سيناريو الهروب من الزمالك بشكل رسمى خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث قام اللاعب بالاستعانة بأحد المحاميين لبدء خطة الهروب وعدم العودة لنادى الزمالك مرة أخرى.
وكشفت المصادر أن سيناريو هروب كهربا من الزمالك سيكون مشابها لما فعله عصام الحضرى مع النادى الأهلى فى أوقات سابقة.
لمعرفة سيناريو هروب كهربا وخطته لعدم العودة للزمالك، اضغط هنا..
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