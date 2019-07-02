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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا، الأهلى يستطلع رأى كايزر تشفيز لشراء بيليات فى الصيف.

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

قرر اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، صرف مكافآت فورية للاعبى المنتخب الوطنى الأول بقيادة خافير أجيرى، بعد التأهل إلى دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2019، كأول المجموعة الأولى.

أكرم توفيق يثير الخلاف داخل لجنة التخطيط بالأهلى

أثار أكرم توفيق لاعب وسط الأهلى المعار للجونة جدلاً كبيراً داخل لجنة التخطيط بالأهلى، فى ظل وجود تباين بين أعضاء للجنة حول مستواه، فهناك من يرى ضرورة عودته لتدعيم خط الوسط فى الموسم الجديد، وهناك من يرى أن أكرم توفيق يحتاج لمزيد من التطوير واكتساب مزيد من الخبرات قبل العودة مجدداً للقلعة الحمراء.

تعرف على موعد جراحة وتر أكيليس لـ"جنش" فى ألمانيا

يطير محمود جنش حارس مرمى المنتخب ونادى الزمالك إلى ألمانيا، اليوم، لإجراء جراحة وتر أكيليس بعد تعرضه للقطع فى مران المنتخب مؤخرًا، حيث يغيب عّن الملاعب لمدة 6 أشهر .

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الأهلى يستطلع رأى كايزر تشفيز لشراء بيليات فى الصيف

استطلع مسئولو النادى الأهلى رأى نظرائهم فى كايزر تشيفز الجنوب أفريقى لبحث مطالبهم للاستغناء عن الزيمبابوي خاما بيليات نجم هجوم الفريق، الذى يُجيد اللعب فى جميع مراكز الهجوم وبالتحديد فى مركز صانع الألعاب.

المنتخب ينعش خزينة الاتحاد بـ300 ألف دولار بعد التأهل لدور الـ16 بالكان

ضمن المنتخب الوطنى بقيادة خافيير أجيرى، الحصول على 300 ألف دولار من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بعد تأهله إلى دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2019 كأول المجموعة الأولى التى تضم الكونغو الديمقراطية وزيمبابوى وأوغندا.

هانى رمزى يحتوى غضب أحمد على فى معسكر المنتخب

عقد هانى رمزى مدرب منتخب مصر جلسة مع أحمد على مهاجم الفراعنة لاحتواء غضبه من عدم المشاركة مع المنتخب فى مباريات أمّم أفريقيا، حيث اشتكى اللاعب عدم الحصول على فرصة حقيقية مع الفراعنة كما أنه كان يرغب فى المشاركة أمام أوغندا فى الجولة الثالثة بالدور الأول بعد ضمان التأهل لدور الـ16.

الإسماعيلى يعلن تفاصيل برنامج الإعداد للموسم الجديد

أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة محمود جابر تفاصيل برنامج الإعداد فى شهر يوليو الجارى، ضمن الاستعداد للقاء الزمالك ومنافسات الموسم الجديد.