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القصة الكاملة لمفاوضات الزمالك مع الإسماعيلى لضم محمد عواد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى على بعد خطوات من الانضمام لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعدما تعرض محمود عبد الرحيم جنش حارس الأبيض للإصابة بقطع فى وتر أكيليس خلال خوض تدريباته مع المنتخب الوطنى.

وكشف ”الخليج 365” كواليس مفاوضات مسئولى القلعة البيضاء مع محمد عواد، والتى جاءت قبل أن يتعرض جنش للإصابة بـ 24 ساعة فقط. 

 

بداية مفاوضات الزمالك مع عواد 

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شهد سرادق عزاء حسام وصفى والد أحمد حسام ميدو المدير الفنى لفريق مصر المقاصة، الذى أقيم الخميس الماضى بأحد مساجد مصر الجديد، جلسة سريعة بين أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، ومحمد عواد حارس الدراويش، واستطلع حينها أمير رغبة عواد فى الانضمام لصفوف الأبيض، وأبدى الحارس ترحيبه ورغبته الفعلية فى الإنضمام للزمالك.

وطلب عواد حينها من المشرف على الكرة بنادى الزمالك، الدخول فى مفاوضات رسمية مع إدارة الإسماعيلى من أجل ضمه فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وأكد أمير مرتضى أنه سيبدأ بالفعل فى الخطوات الرسمية للتفاوض.

 

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هل يحق لعواد الانتقال للزمالك دون موافقة الإسماعيلى؟

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يتبقى فى عقد محمد عواد مع الإسماعيلى موسمين، وهو الأمر الذى يمنع الحارس من الانضمام للزمالك أو أى نادٍ آخر دون موافقة إدارة الدراويش، لذلك طلب عواد من أمير مرتضى الدخول فى مفاوضات رسمية مع إدارة ناديه.

 

ما طلبات الإسماعيلى للموافقة على انتقال عواد للزمالك؟

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كشف مصدر مطلع داخل نادى الإسماعيلى أن إدارة الدراويش اشترطت الحصول على خدمات محمود عبد العاطى "دونجا" لاعب الزمالك المنتهية إعارته للإسماعيلى بشكل نهائى، بالإضافة إلى بعض اللاعبين الآخرين، ومقابل مادى ضخم من أجل منح عواد الضوء الأخضر بالرحيل والانتقال لصفوف الأبيض.

 

سعفان الصغير يتمسك بعواد ويرفض رحيله

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فى الوقت الذى رحبت إدارة الإسماعيلى بالتفاوض مع نظرائهم بالزمالك، لضم محمد عواد، أبدى سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الدراويش تمسكه باستمرار الحارس وعدم رحيله تحت أى ظرف من الظروف، مؤكدًا أن الفريق فى حاجة كبيرة لخدماته فى الموسم المقبل، خاصة أن هذا الموسم سيشهد صراعا قويا بين جميع الفرق.

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