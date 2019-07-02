شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوريدة»: الرئيس السيسي ساهم بشكل فعّال في تنظيم أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مصر جاهزة لمعاونة كوت ديفوار في أي شيء خلال تنظيم النسخة بعد المقبلة في 2023.

وقال «أبوريدة»، في مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء: «الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصفته رئيسًا للاتحاد الأفريقي، ساهم في تنظيم البطولة بشكل متميز، والرئيس شخصيًا رصد مبالغ مالية كبيرة للتنظيم وكان يتابع، وكذلك رئيس الوزراء المصري يوميًا عملية التنظيم، الصرف على البنية التحتية أمر جيد لأنه سيكون للأجيال القادمة، والرئيس طالب بأن تكون نسخة مصر هي الأفضل من حيث التنظيم».

وأضاف أن مصر بالتأكيد ستحاول أن تخوض سباق تنظيم كأس العالم في المستقبل.

وأوضح أبوريدة أن في الوقت الحالي مصر ستسعى لإيجاد حلول لمشاكل الإقامة والتسكين لبطولات كبيرة مثل كأس العالم.

وتابع: «مصر نجحت حتى الآن فيما يخص إقامة 24 دولة أفريقية، سواء المنتخبات أو الجماهير، مشددًا على أنه بحلول عام 2030 ستكون هناك حلول أفضل لاستيعاب عدد أكبر، وبحلول ذلك الوقت ستكون مصر قادرة على استضافة كأس العالم».

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وأضاف أن مصر سعت لاستضافة بطولة عالمية في 4 أشهر ومقارنة بروسيا التي استضافت كأس العالم بعد تحضير 8 سنوات كاملة، والتنظيم في مصر لا يقل عن المونديال.

وأوضح «أبوريدة» أن مصر تعرض مساعدتها على الكاميرون لمعاونتها في تنظيم نسخة 2021 من خلال الخبرات والتنظيم، ومصر لن تتأخر عن دعم أي دولة أفريقية.

وتابع أن مصر تدخلت وطلبت استضافة البطولة، رغم ضيق الوقت للحفاظ على سمعة الكاف وعدم تأخير البطولة، رغم أن الوقت كان بسيطا للغاية بين قرار المنح وانطلاق البطولة والكل اجتهد ليلًا نهارًا على مدى أربعة أشهر للظهور بصورة مشرفة.

وشدد على أن الاتحاد الأفريقي ملىء بالخبرات، وهناك اجتماعات يومية لتدارك أي أخطاء، كما أن الكاميرون تسير بصورة جيدة من أجل تنظيم نسخة 2021، وسعيد بما يتم في البنية التحتية بها خلال الفترة المقبلة وستكون جاهزة للكان.

وأكد رئيس الاتحاد المصري أن ملاعب مصر قريبة للغاية ولا تحتاج لطيران وسفر، وهو أمر مريح للجميع عكس بعض الدول والتحرك بالطيران في أفريقيا، ومصر راعت راحة الجميع، وبعد البطولة ستكون مصر في خدمة الكاميرون ومدها بكل شيء مطلوب ومساعدتها في التنظيم بأفضل صورة.

وشدد على أن المشكلة في نظام التذاكر هو أمني بالدرجة الأولى، ومن السهل فتح المدرجات والملاعب للجماهير، لكن خوفًا على الضيوف لا يتم ذلك حرصًا على سلامة الجماهير، والتقصير من جانب الجماهير ليس من جانب اللجنة المنظمة.