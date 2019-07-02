شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوريدة»: ليس هناك لاعب أقوى من اتحاد الكرة.. والعقوبة على «وردة» كان هدفها التقويم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رئيس اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا، إن العقوبة التي تم توقيعها على لاعب المنتخب الوطني عمرو وردة بالاستبعاد من المعسكر قبل العودة في القرار والاكتفاء بحرمانه من المشاركة في الدور الأول من البطولة فقط كان الهدف منها التقويم.

وأوضح «أبوريدة»، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، الثلاثاء: «العقوبة التي تم توقيعها على وردة كان هدفها التقويم».

وأضاف: «أرفض كلمة أن هناك لاعبا أقوى من اتحاد الكرة المصري وبالعكس اللاعبين ملتزمين جدًا بكل شيء ويحترمون رئيس الاتحاد بصفته المشرف المباشر على المنتخب المصري ويتعامل مع اللاعبين بوصفهم أولاده والكل داخل المنتخب يد واحدة وعلى قلب رجل واحد، ونحاول التعامل سريعًا مع المشاكل لمواصلة المشوار وتحقيق اللقب في النهاية».