روما يقترب من تحصين هدف يوفنتوس

قال تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، إن نادي روما أعطى الضوء الأخضر لتجديد عقد نجم الفريق، لتحصينه من خطر الرحيل عن الذئاب، في الفترة المقبلة.

وذكر موقع "توتو ميركاتو"، أن روما يُقيم الوضع فيما يتعلق بمستقبل نيكولو زانيولو، لاعب وسط الفريق والمنتخب الإيطالي، تمهيدًا لتجديد عقده.

وأضاف أنه من المقرر أن يُعقد اجتماع يجمع جانلوكا بيتراشي المدير الرياضي الجديد لروما، بكلاوديو فيجوريلي وكيل أعمال زانيولو، لمناقشة تجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا.

ولفت الموقع إلى أن راتب زانيولو المتوقع، من المحتمل أن يرتفع من 300 ألف يورو إلى 2 مليون يورو، موضحة أنه مع إدراج المكافآت قد يبدو الأمر سهلاً.

وختم بأن الوصول إلى اتفاق بين اللاعب والنادي، قد يصبح سهلاً، في ظل رغبة زانيولو في البقاء داخل العاصمة الإيطالية، لموسم آخر على الأقل.