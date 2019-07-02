شكرا لقرائتكم سر غياب محمد عواد عن تدريبات الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أن أثار محمد عواد جدلا شديداً بين عشاق الساحرة المستديرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بعدما نشر صورته بجانب سيارة بيضاء عبر تويتر فى إشارة لقرب انتقاله لنادى الزمالك، فيما عاد لينشر صورة له بجانب سيارة حمراء مرتدياً زيا أحمر عبر فيس بوك فى إشارة لقرب انتقاله للأهلى.

كشف مصدر داخل النادى الاسماعيلى سبب غياب محمد عواد حارس مرمى الفريق عن مران أمس الاثنين مؤكداً أن الحارس أبلغ الجهاز الفنى بقيادة محمود جابر بوفاة حماته .

وكان محمد عواد ، قد عاد للإسماعيلى بعد انتهاء فترة إعارته لنادى الوحدة السعودى فى الموسم الماضى، وشارك عواد مع النادى السعودى فى 30 مباراة بواقع 27 مباراة فى الدورى السعودى و3 مباريات فى كأس الملك، استقبل خلالها 38 هدفًا وحافظ على شباكه فى 8 أهداف.

وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الاسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

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يشار إلى أن الإسماعيلى، يحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو الجارى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.