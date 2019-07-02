شكرا لقرائتكم أيمن يونس يمنح أجيري هذه النصيحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب أيمن يونس نجم الزمالك السابق فى تصريح لـ الخليج 365، أجيرى أن يصلح الأخطاء التى ظهرت فى الدور الأول بنفسه دون تقديم نصائح من أحد، مؤكد أنه لا ينقص المنتخب سوى الجماعية بين الدفاع والهجوم فقط.

ومن المقرر أن تخوض مصر لقاء دور الـ16 يوم السبت المقبل، حيث سيتم تحديد الطرف الثانى للقاء خلال الساعات المقبلة.

يذكر أن منتخب مصر حقق العلامة الكاملة فى الدور الأول وتصدر المجموعة الأولى بالفوز على كل من، زيمبابوى والكونغو وأوغندا على التوالى.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.