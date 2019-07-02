اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 2 / 7 / 2019 .. اشغال كروية شاقة فى تدريب الزمالك بقبرص...

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جدة - عمرو شويل نستعرض أهم أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 2 / 7 / 2019، وكواليس معسكر الزمالك في قبرص استعدادا لاستكمال الدوري المصري.

ولعل أهم أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء:

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء.. أشغال كروية شاقة فى تدريب الزمالك بقبرص

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء.. أدى لاعبو نادي الزمالك اليوم الثلاثاء تدريبات بدنية شاقة ، في بداية مران الفريق الصباحي ، تحت إشراف اليوناني انطونيو مدرب الأحمال.

وشارك جميع اللاعبين بمن فيهم مصطفي فتحي في هذه التدريبات.

ويخوض الزمالك معسكرا مغلقا في قبرص لمدة 13 يوما يخوض خلاله 4 وديات استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

من جهته قسم خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك اللاعبين إلى مجموعتين الأولى قادها عبد الحميد بسيوني المدرب العام وتامر عبد الحميد المدرب خلال التدريبات .

وركزت المجموعة الأولى على كيفية لعب الكرة من لمسة واحدة والضغط على الخصم.

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء.. كهربا يكرر سيناريو الحضري مع الزمالك

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء.. يوم بعد الآخر، تزداد أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي الزمالك، مع مسئولي ناديه، فى ظل الخلاف القائم حاليا، منذ انقطاع اللاعب عن التواجد فى التدريبات الجماعية طوال الفترة الماضية وعدم التزامه بالحضور لمقر النادي فى الأوقات المحددة.

علمت "الخليج 365" من مصادر مطلعة، تجهيز كهربا سيناريو الهروب من الزمالك بشكل رسمى خلال الأيام القليلة القادمة، حيث قام اللاعب بالاستعانة بأحد المحاميين لبدء خطة الهروب وعدم العودة لنادي الزمالك مرة أخرى.

وكشفت المصادر أن سيناريو هروب كهربا من الزمالك سيكون مشابهة لما فعله عصام الحضرى مع النادي الأهلي فى أوقات سابقة حيث سيستعين اللاعب بمحامى أجنبى، للحصول على بطاقة دولية مؤقتة والانضمام لنادي جديد، خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

أضافت المصادر أن كهربا يتمسك بموقفه خاصة بعد قيام مجلس إدارة نادي الزمالك بتصعيد الموقف وتوجيه هجوم عنيف تجاه اللاعب مما يؤكد صعوبة حل الأزمة مثلما حدث فى المرات السابقة ويقرب انتهاء العلاقة بشكل نهائى بين اللاعب وناديه.

اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء.. مصطفى فتحي يخضع لبرنامج تأهيلي في معسكر قبرص

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء.. برنامج تأهيلي بدون كرة خلال تدريبات اليوم خضع لها مصطفي فتحي لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، وذلك تحت إشراف مصطفي عبده وإبراهيم عنبة اخصائيي التأهيل بالفريق.

ويخوض الزمالك معسكرا مغلقا حاليا في قبرص لمدة 13 يوما يخوض خلاله 4 وديات استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مطار "بافوس" بدولة قبرص استعدادًا لإقامة معسكر الإعداد المغلق بها، قبل استئناف مسابقة الدورى الممتاز بعد بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى.

وكان فى استقبال بعثة الزمالك فور وصولها مطار "بافوس" أحمد بسيونى قنصل مصر فى قبرص بعدها توجهت البعثة إلى مدينة ليماسول حيث تقيم البعثة لمدة ستة أيام.

وحرصت مى طه خليل سفيرة مصر فى قبرص على الاتصال ببعثة الزمالك فور وصولها إلى مطار بافوس للاطمئنان على كل الإجراءات الخاصة بالبعثة، مؤكدة تواجد مندوب من السفارة بمرافقة البعثة طوال فترة تواجدها فى قبرص.

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اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء.. أشغال شاقة لحراس الزمالك فى قبرص

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء.. تدريبات قوية اليوم في المران الصباحي للفريق خاضها كلا من عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف حراس مرمى الزمالك تحت قيادة أيمن طاهر مدرب حراس المرمى.

ويخوض الزمالك معسكرا مغلقا في قبرص لمدة 13 يوما يخوض خلاله 4 وديات استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

وقام خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى قادها عبد الحميد بسيوني المدرب العام وتامر عبد الحميد المدرب وذلك خلال التدريبات اليوم وركزت هذه المجموعةعلى كيفيه لعب الكرة من لمسة واحدة والضغط على الخصم بينما قامت المجموعة الثانية التي قادها أمير عزمي المدرب بالجهاز الفني ومدرب الأحمال انطونيو وتم التركيز فيها على كيفية بناء الهجمات من الخلف للأمام والتصويب على المرمى.

اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء.. تدريبات بدنية شاقة للزمالك فى معسكر قبرص

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء.. خضع لاعبو فريق نادي الزمالك لتدريبات بدنية شاقة تحت إشراف اليوناني انطونيو مدرب الأحمال في بداية مران الزمالك الصباحي اليوم.

وشارك في هذه التدريبات جميع اللاعبين بمن فيهم مصطفي فتحي.

ويخوض الزمالك معسكرا مغلقا في قبرص لمدة 13 يوما يخوض خلاله 4 وديات استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مطار "بافوس" بدولة قبرص استعدادًا لإقامة معسكر الإعداد المغلق بها، قبل استئناف مسابقة الدورى الممتاز بعد بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى.

وكان فى استقبال بعثة الزمالك فور وصولها مطار "بافوس" أحمد بسيونى قنصل مصر فى قبرص بعدها توجهت البعثة إلى مدينة ليماسول حيث تقيم البعثة لمدة ستة أيام.

وحرصت مى طه خليل سفيرة مصر فى قبرص على الاتصال ببعثة الزمالك فور وصولها إلى مطار بافوس للاطمئنان على كل الإجراءات الخاصة بالبعثة، مؤكدة تواجد مندوب من السفارة بمرافقة البعثة طوال فترة تواجدها فى قبرص.

اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء.. جنش يطير إلى ألمانيا اليوم لإجراء جراحة وتر أكيلس

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء.. يسافر محمود جنش حارس مرمى المنتخب ونادى الزمالك إلى ألمانيا اليوم لإجراء جراحة وتر أكيلس بعد تعرضه للقطع فى مران المنتخب مؤخرًا، حيث يغيب عّن الملاعب لمدة 6 أشهر .

ووسيجرى جنش الجراحة غداً الأربعاء أو الخميس، على أن يبقى حارس الفراعنة هناك أسبوع أو 10 أيام ثم يعود بعدها إلى مصر ثم يسافر إلى ألمانيا مجدداً فى وقت لاحق

ورفض جنش مغادرة معسكر المنتخب رغم الإصابة، وحرص على دعم زملائه أمام أوغندا قبل السفر اليوم إلى ألمانيا، حقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.