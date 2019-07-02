اخبار الرياضه

اخبار الاهلى اليوم الثلاثاء 2-7-2019.. عن عرض إسطنبول باشاك لأحمد الشيخ...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم اخبار الاهلى اليوم الثلاثاء 2-7-2019.. عن عرض إسطنبول باشاك لأحمد الشيخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الاهلى اليوم عن مواصلة الفريق الاستعدادات لاستئناف مباريات الدورى، والتجهيز للمعسكر التدريبي، الذي سيخوضه الفريق فى إسبانيا استعدادا للمرحلة المقبلة.

اخبار الاهلى اليوم عن عرض إسطنبول باشاك لأحمد الشيخ


201903211228412841.jpg

اخبار الاهلى اليوم عن تلقى أحمد الشيخ عرضاً من نادى إسطنبول باشاك شهير وصيف الدورى التركى، الذى أرسل خطاباً للأهلى لبحث مطالبهم الرسمية للاستغناء عن هداف الدورى فى الموسم قبل الماضى، وتناقش لجنة التخطيط بالأهلى مصير أحمد الشيخ بعد وصول العرض التركى وإن كان الاتجاه الأقرب هو رفض العرض نظراً للحاجة لخدمات اللاعب، فى الوقت الذى يتمسك أحمد الشيخ بالأمل لرغبته فى خوض تجربة الاحتراف خاصة وأنه لا يشارك بشكل منتظم مع الفريق الأحمر.

اخبار الاهلى اليوم عن تطورات إصابة نيدفيد


201904051259545954.jpg

اخبار الاهلى اليوم عن تطور إصابة كريم نيدفيد الذى يؤدي جلسات علاج طبيعي بعد عودته من ألمانيا وخضوعه لفحوصات طبية جديدة والتعرف على مدى التحسن في حالته بعد خضوعه لجراحة غضروف الركبة، ومن المنتظر أن يطير نيدفيد لألمانيا للتعرف على برنامجه الكامل خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

اخبار الاهلى اليوم عن تصريحات بيليات


20190616035106516.jpg

اخبار الاهلى اليوم عن تصريحات خاما بيليات لاعب منتخب زيمبابوي، الذى أكد أنه لا توجد أي مفاوضات مع النادي الأهلي في الفترة الحالية للانتقال له خلال الميركاتو الصيفي، وكل ما يتم تداوله الآن غير صحيح، مؤكدا أن مفاوضاته مع الأهلي والزمالك كانت موسم الانتقالات الشتوى الماضى، والتى باءت بالفشل.

اخبار الاهلى اليوم عن تعثر مفاوضات ضم أليو ديانج

 

 

أليو ديانج

 

اخبار الاهلى اليوم عن تعثر مفاوضات الأهلى مع المالى أليو ديانج لاعب مولودية الجزائر بسبب مغالة النادى الجزائرى الذى يرفض بيع اللاعب بأقل من مليون ونصف المليون دولار، فى الوقت الذى عرض فيه الأهلى 800 ألف دولار للحصول على اللاعب 3 مواسم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الاهلى اليوم الثلاثاء 2-7-2019.. عن عرض إسطنبول باشاك لأحمد الشيخ... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا