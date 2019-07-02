شكرا لقرائتكم اخبار الاهلى اليوم الثلاثاء 2-7-2019.. عن عرض إسطنبول باشاك لأحمد الشيخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الاهلى اليوم عن مواصلة الفريق الاستعدادات لاستئناف مباريات الدورى، والتجهيز للمعسكر التدريبي، الذي سيخوضه الفريق فى إسبانيا استعدادا للمرحلة المقبلة.

اخبار الاهلى اليوم عن عرض إسطنبول باشاك لأحمد الشيخ





اخبار الاهلى اليوم عن تلقى أحمد الشيخ عرضاً من نادى إسطنبول باشاك شهير وصيف الدورى التركى، الذى أرسل خطاباً للأهلى لبحث مطالبهم الرسمية للاستغناء عن هداف الدورى فى الموسم قبل الماضى، وتناقش لجنة التخطيط بالأهلى مصير أحمد الشيخ بعد وصول العرض التركى وإن كان الاتجاه الأقرب هو رفض العرض نظراً للحاجة لخدمات اللاعب، فى الوقت الذى يتمسك أحمد الشيخ بالأمل لرغبته فى خوض تجربة الاحتراف خاصة وأنه لا يشارك بشكل منتظم مع الفريق الأحمر.

اخبار الاهلى اليوم عن تطورات إصابة نيدفيد





اخبار الاهلى اليوم عن تطور إصابة كريم نيدفيد الذى يؤدي جلسات علاج طبيعي بعد عودته من ألمانيا وخضوعه لفحوصات طبية جديدة والتعرف على مدى التحسن في حالته بعد خضوعه لجراحة غضروف الركبة، ومن المنتظر أن يطير نيدفيد لألمانيا للتعرف على برنامجه الكامل خلال الفترة المقبلة.

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اخبار الاهلى اليوم عن تصريحات بيليات





اخبار الاهلى اليوم عن تصريحات خاما بيليات لاعب منتخب زيمبابوي، الذى أكد أنه لا توجد أي مفاوضات مع النادي الأهلي في الفترة الحالية للانتقال له خلال الميركاتو الصيفي، وكل ما يتم تداوله الآن غير صحيح، مؤكدا أن مفاوضاته مع الأهلي والزمالك كانت موسم الانتقالات الشتوى الماضى، والتى باءت بالفشل.

اخبار الاهلى اليوم عن تعثر مفاوضات ضم أليو ديانج

اخبار الاهلى اليوم عن تعثر مفاوضات الأهلى مع المالى أليو ديانج لاعب مولودية الجزائر بسبب مغالة النادى الجزائرى الذى يرفض بيع اللاعب بأقل من مليون ونصف المليون دولار، فى الوقت الذى عرض فيه الأهلى 800 ألف دولار للحصول على اللاعب 3 مواسم.