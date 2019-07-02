شكرا لقرائتكم الأهلي يرد للزمالك المزايدة على رمضان صبحى فى هذا اللاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صراع خفى قائم فى الوقت الحالى، بين قطبى الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، بخصوص الميركاتو الصيفى المقبل، ليس فقط للظفر بأفضل اللاعبين، قبل انطلاق الموسم الجديد لكن يسعى كذلك كل نادي لتكليف غريمة التقليدى أكبر قيمة مادية ممكنة فى الصفقات المنتظرة.

وشهدت الساعات الماضية، قيام مسئولو نادي الزمالك، بالمزايدة على الأهلي فى صفقة رمضان صبحى من خلال التفاوض مع نادى هيدرسفيلد الإنجليزي، لمعرفة طلباته المادية بخصوص التعاقد مع لاعب القلعة الحمراء السابق.

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تفاوض الزمالك مع نادى هيدرسفيلد، جاء رغم يقين مسئولو القلعة البيضاء من صعوبة ضم رمضان صبحى فى ظل رفض اللاعب اللعب لأى نادي فى مصر إلا للأهلي، لكن الهدف الأساسى هو المزايدة على الفريق الأحمر ورفع قيمة الصفقة المادية لأكبر مبلغ ممكن فى ظل الخلاف القائم بين الناديين حول قيمة انتقال اللاعب للقلعة الحمراء سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى.

الأهلي لم يقف ساكنا أمام محاولات الزمالك المزايدة على صفقة رمضان صبحى، حيث قام مسئولو القلعة الحمراء، بتكرار السيناريو نفسه مع لاعب آخر، هو محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة من خلال التفاوض معه خلال الساعات الأخيرة، بعد تكثيف القلعة البيضاء من المفاوضات مع الحارس فى ظل إصابة محمود جنش وضرورة التعاقد مع أسم جديد لتدعيم مركز حراسة المرمى.

أبو جبل كشف رغبته فى اللعب للزمالك وليس الأهلي وكذلك يرفض رمضان صبحى الانتقال لنادي الزمالك ورغم ذلك يسعى كل نادي لزيادة قيمة الصفقة على غريمة التقليدى بأكبر مبلغ ممكن وستكشف الأيام المقبلة عن المصير النهائى لهذه الصفقات.