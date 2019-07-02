فراعنة اليد في مطار القاهرة استعداد للسفر إلى السويد...

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جدة - عمرو شويل توجه منتخب شباب كرة اليد مواليد 98 بقيادة مديره الفنى طارق محروس إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر على السويد للمشاركة فى بطولة ودية دولية تنطلق غدا وتستمر لمدة 3 أيام، استعدادا للمشاركة فى كاس العالم بإسبانيا المقرر إنطلاقه يوم 16 يوليو الجارى. ومن جانبه أكد طارق محروس المدير الفنى للمنتخب على مواجهة السويد فى البطولة الودية غدا ثم النرويج والدنمارك يومى الخميس والجمعة. ومن المقرر أن يتوجه منتخب اليد إلى بطولة ودية اخرى فى فرنسا تضم منتخبات البرتغال واليابان وصاحب الأرض عقب إنتهاء منافسات السويد. وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين، عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.

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