شكرا لقرائتكم الأهلي يهدد حراسة مرمى الزمالك قبل استئناف الدوري الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365 موقف النادي الأهلي من طلب مسئولو نادي الزمالك بخصوص قيد حارس مرمى جديد قبل استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد إصابة محمود عبد الرحيم جنش أثناء تواجده فى معسكر منتخب مصر، الذي يشارك فى بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة فى مصر حالياً، عقب تعرضه لقطع فى وتر أكيلس وهى الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 أشهر.

مرتضى منصور رئيس الزمالك أكد أنه لن يستكمل مباريات الدوري الممتاز، بحارس واحد وهو عمر صلاح نظرا لاستمرار إصابة عماد السيد، مشددًا على أن اتحاد الكرة عليه أن يجد حل للمشكلة مطالبا بضرورة قيد حارس مرمى فى قائمة الأبيض قبل المباريات المقبلة.

من جانبهم، رفض مسئولو الأهلي بشكل قاطع فكرة منح الزمالك استثناء لقيد حارس مرمى جديد، موجهين اللوم للزمالك نفسه فى تأجيل استئناف المسابقة لبعد انتهاء فعاليات بطولة كأس الأمم الافريقية، رغم وجود فرصة لاستكماله قبل الكان.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث فى ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 68 نقطة، ويتبقى له 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، الذى يتصدر الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبق له مباراتين أمام المقاولون العرب والأبيض لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى هذا الموسم، حيث من المقرر أن تستكمل مباريات الدورى عقب انتهاء مباريات كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.