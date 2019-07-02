شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يحصل على توقيع إسلام جمال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضم مسئولو الإتحاد السكندرى إسلام جمال مدافع الزمالك السابق لتدعيم دفاعات الفريق فى الموسم المقبل بعدما عانى الأمرين فى الموسم الحالى بسبب الاخطاء الدفاعية الكثيرة التى ضربت الفريق .

ومن المقرر أن يضع مجلس إدارة الإتحاد الرتوش الأخيرة للصفقة مع نظرائهم بنادى الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة .

ويجهز طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى قائمة بأسماء اللاعبين المطلوبين للتعاقد معهم فى إطار سعيه نحو المنافسة على المربع الذهبى فى الموسم المقبل .

كان إسلام جمال قد أعير من الزمالك إلى طلائع الجيش فى الموسم الحالى ، وتألق بشكل لافت للنظر بعدما خاض معظم مباريات الفريق بالدورى .

كان مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى قد اعتمد تشكيل الجهاز الفنى والإدارى للفريق الأول لكرة القدم والمقدم من طلعت يوسف الذى تولى الإدارة الفنية للفريق الموسم الجديد 2019-2020 وجاء تشكيل الجهازعلى النحو التالى:

طلعت يوسف - رئيس جهاز الفريق الأول لكرة القدم

- عبد الجليل إمام - مدير الكرة

- منير عقيلة – مدرب عام

-محمد إبراهيم – مدرب عام

- أحمد عبد اللطيف – مخطط أحمال

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- هانى أحمد – مدرب

- مجدى بهلول – مدرب حراس مرمى

- إيهاب جابر – مدير شئون اللاعبين

- سمير محجوب – مدير إدارى

- أحمد متولى – إدارى

- عمرو الأشلم – طبيب

- محمد عبد الفتاح – أخصائى تأهيل

- إسلام السيد - مدلك

- محمد حسن - مدلك

ومن المقرر أن يكون التجمع الأول لفريق الكرة يوم 13يوليو الجارى حيث يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا لمدة ثلاث أسابيع أعتبارًا من يوم 20 يوليو و حتى يوم 10 أغسطس المقبل، استعدادًا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد واستئناف مباريات كأس مصر وخوض مباراة الدور قبل النهائى والمقرر إقامتها يوم 5/9/2019 وكذلك المشاركة فى البطولة العربية " كأس محمد السادس للأندية الأبطال.