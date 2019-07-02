شكرا لقرائتكم اتفاقية شراكة بين الهلال وشركة "S-TEAM" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، يوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة "S-TEAM" لتكون بموجبها الشريك الرئيسي والحصري في فئة الملابس والمتاجر الرياضية، وذلك لمدة 5 سنوات.

وقال نادي الهلال في بيان صحافي: يتضمن حق الشراكة منح حق الامتياز الحصري لشركة "S-TEAM" لتصميم وإنتاج وتوزيع وتسويق وبيع كافة الملابس والإكسسوارات الرسمية والتسويقية لفرق كرة القدم بنادي الهلال وفق أعلى معايير الجودة، مع منح الشركة حق الامتياز الحصري لفتح وإدارة وتشغيل أماكن بيع كافة الملابس والإكسسوارات الرسمية والتسويقية لفرق كرة القدم عبر المتاجر الأرضية والإلكترونية.

وأضاف البيان: سيتم توفير أطقم النادي الرسمية بدرجات وأسعار مختلفة، وسيتم تدشين الأطقم مع بداية الموسم الرياضي المقبل، وبيع المنتجات في متاجر الهلال الأرضية والإلكترونية، إضافة إلى العديد من منافذ البيع في كل أنحاء السعودية والخليج، وسيتم تدشين المتجر الإلكتروني مع تدشين الأطقم.