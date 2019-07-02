أرسنال الإنجليزي يتعاقد مع مهاجم برازيلي شاب

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن أرسنال المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تعاقده مع البرازيلي، غابرييل مارتينيلي، بعقد طويل المدى يوم الثلاثاء. وذكرت تقارير بريطانية أن أرسنال ضم اللاعب البالغ عمره 18 عاما، ويستطيع اللعب كمهاجم متأخر أو كجناح، مقابل حوالي ستة ملايين جنيه إسترليني (7.58 مليون دولار). وقال أرسنال في بيان بموقعه: سينضم لنا المهاجم البرازيلي غابرييل مارتينيلي من فريق إيتوانو بعقد طويل المدى، سيتم استكمال الصفقة بعد إجراءات التعاقد التقليدية. وكان المهاجم الشاب انضم لتشكيلة تيتي مدرب البرازيل في معسكر تدريبي قبل كأس كوبا أميركا، لكنه لم ينضم للتشكيلة النهائية المكونة من 23 لاعبا.

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