شكرا لقرائتكم بينيتز يتولى تدريب داليان بيفانغ الصيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز، يوم الثلاثاء، أنه تولى منصب المدير الفني لفريق داليان ييفانغ المنافس بدوري السوبر الصيني لكرة القدم.

وانتهى عقد بينيتيز مع نيوكاسل الإنجليزي الأحد، وقد كشف المدرب الإسباني إنه لم يجر التوصل إلى رؤية مشتركة للمستقبل بينه وبين إدارة النادي.

وأعلن بينيتيز، عبر وسائل التواصل الإجتماعي يوم الثلاثاء، عن توليه تدريب فريق ييفانغ الصيني، حيث نشر مقطع فيديو حمل عنوان: تحد جديد، وفصل جديد، بعد طريق طويل، سنخوض تحديا جديدا. إنني سعيد ببداية مشروع مع داليان ييفانغ.