شكرا لقرائتكم لأول مرة منذ 18 شهراً.. توتنهام يتعاقد مع لاعب جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي توتنهام المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء تعاقده مع جاك كلارك من ليدز يونايتد المنافس بدوري الدرجة الأولى بعقد يمتد 4 مواسم، على أن يعود على الفور إلى صفوف فريقه الحالي بالإعارة حتى نهاية الموسم.
وسجل كلارك (18 عاماً) هدفين خلال 25 مباراة خاضها بقميص ليدز يونايتد في الموسم الماضي. وقال كلارك في تصريحات لموقع نادي توتنهام على الإنترنت: سعيد بالانضمام إلى توتنهام، وخلال الفترة المقبلة سأبذل كل ما بوسعي من أجل مساعدة ليدز يونايتد في الصعود (للدوري الممتاز).
ويمثل كلارك أول صفقة يبرمها توتنهام، وصيف بطل دوري أبطال أوروبا، خلال 18 شهرا، إذ لم يوقع النادي مع أي لاعب خلال آخر فترتين لانتقالات اللاعبين.
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