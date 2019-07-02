صور.. محمد صلاح وتريزيجيه.. "مستر إكس" الفراعنة فى كان 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بنظرات مريبة وخطة مشتركة وابتسامات متبادلة، تقاسم الثنائى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومحمود حسن "تريزيجيه" الجناح الطائر لفريق قاسم باشا لقب "مستر إكس" أو أخطر رجل فى العالم، بعد أن شكل الثنائى قوة لا يستهان بها لمنتخب الفراعنة فى كان 2019، والتى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.
قاد الثنائى المنتخب الوطنى لتحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات بالفوز على زيمبابوى بهدف نظيف فى الجولة الأولى سجله تريزجيه، وبهدفين نظيفين سجلهم محمد صلاح والمحمدى على الكونغو ثم أوغندا ليتأهل الفراعنة إلى دور الـ16 من البطولة.
محمود حسن تريزيجيه الجناح الأيسر لقاس باشا التركى بات محور اهتمام كبار الأندية فى القارة العجوز بعد المستوى المميز الذى قدمه مع الفراعنة، ليحصد لقب رجل المباراة فى مواجهة الكونغو بثانى الجولات لدور المجموعات، وخلال مشوار البطولة شارك تريزيجيه فى ثلاث مباريات سجل هدف وصنع آخر.
أما عن محمد صلاح فحدث ولا حرج، ففرارى الفراعنة وأحد أفضل لاعبى العالم مازال يسطر التاريخ بعد أن رفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 41 هدفاً، ويترقب حصد اللقب الأول في تاريخه بالكان مع المنتخب، بعد العديد من الانجازات التي حققها مثل التتويج بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول، ومن قبل ذلك تسجيل هدف صعود الفراعنة لكأس العالم بعد غياب 28 سنة.
العديد من الإنجازات لا تفى السطور لحصدها لمعشوق الجماهير العربية والأوروبية، والتقطت عدسة كاميرا ”الخليج 365” صوراً للثنائى المخضرم أثناء تبادل أطراف الحديث قبل انطلاق مباراة أوغندا.
تريزيجيه
تريزيجيه-وصلاح
تريزيجيه-وصلاح-4
حديث-جانبي-بين-صلاح-وتريزيجيه
صلاح-وتريزيجيه
صلاح-وتريزيجيه
محمد-صلاح-وتريزيجيه
محمد-صلاح-وتريزيجيه
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