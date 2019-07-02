شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر: محمد عواد لم يوقع للزمالك.. ومرتبط بعقد مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى محمود جابر، المدير الفنى للإسماعيلى، توقيع محمد عواد حارس مرمى ناديه للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وقال مدرب الإسماعيلى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "محمد عواد لم يوقع للزمالك، الحارس مرتبط بعقد مع الإسماعيلى وأنتظم فى فترة الإعداد للموسم الجديد".

وأضاف جابر: "الاسماعيلى لم يتلقَ عروضًا رسمية للتعاقد مع محمد عواد بعد انتهاء إعارته من الوحدة السعودى".

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وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الإسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو الجارى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.