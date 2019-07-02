أبو ريدة: الجزائر أقوى الفرق المشاركة فى أمم أفريقيا حتى الآن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم إن منتخب الجزائر يمتلك فريقا آخر على دكة البدلاء، بخلاف الأساسى الذى يشارك بالمباريات.

وكشف أبوريدة، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن منتخب الخضر، يعتبر أقوى الفرق المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا 2019 حتى الآن، وفقا للنتائج والمستوى الذى يقدمه.

يذكر أن منتخب مصر حقق رقما قياسيا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرا المجموعة الأولى.. وتصدر منتخبنا المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات. Advertisements وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة في 20 نسخة سابقة بدور المجموعات. وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل في 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الاولى هدف وفي الثانية هدفين والثالثة هدفين ايضا. ونجح المنتخب فى الخروج بشباك نظيفة ايضا بالدور الأول مرتين فى 2017 و1994 لكن فى الأولى تأهل الفريق بـ7 نقاط من فوزين وتعادل، وفي الثانية بـ4 نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت 3 فرق فقط.

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