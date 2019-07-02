شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. نبيل دونجا إضافة جديدة لوسط الفراعنة فى كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر نبيل دونجا، لاعب وسط بيراميدز ومنتخب الفراعنة، أحد المواهب الواعدة التي ينتظرها مستقبل باهر في الكرة المصرية، وشارك دونجا مع المنتخب الوطني في مباراة أوغندا التي أقيمت بمنافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر، والتي تستمر حتى 19 يوليو الجاري.
وشارك دونجا مع زملائه في فوز المنتخب الوطني بهدفين نظيفين ليعزز الفراعنة صدارتهم للمجموعة ويحققوا العلامة الكاملة قبل الانتقال إلى دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية.
”الخليج 365” يرصد أهم المعلومات عن دونجا في السطور التالية:
6/4/1996
23 سنة
لاعب وسط
نادي بيراميدز
منتخب مصر
القيمة التسويقية 900 ألف جنيه استرليني
شارك دونجا في 45 مباراة بالدوري العام
سجل هدفين وصنع مثلهما
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.
وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام.. نبيل دونجا إضافة جديدة لوسط الفراعنة فى كان 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.