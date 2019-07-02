شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. نبيل دونجا إضافة جديدة لوسط الفراعنة فى كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر نبيل دونجا، لاعب وسط بيراميدز ومنتخب الفراعنة، أحد المواهب الواعدة التي ينتظرها مستقبل باهر في الكرة المصرية، وشارك دونجا مع المنتخب الوطني في مباراة أوغندا التي أقيمت بمنافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر، والتي تستمر حتى 19 يوليو الجاري.

وشارك دونجا مع زملائه في فوز المنتخب الوطني بهدفين نظيفين ليعزز الفراعنة صدارتهم للمجموعة ويحققوا العلامة الكاملة قبل الانتقال إلى دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية.

”الخليج 365” يرصد أهم المعلومات عن دونجا في السطور التالية:

6/4/1996

23 سنة

لاعب وسط

نادي بيراميدز

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منتخب مصر

القيمة التسويقية 900 ألف جنيه استرليني

شارك دونجا في 45 مباراة بالدوري العام

سجل هدفين وصنع مثلهما

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.