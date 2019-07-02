شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان: تصحيح أخطاء المدافعين سلاح أجيرى قبل دور الـ16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى ياسر رضوان، نجم الأهلى السابق، أن تصحيح أخطاء المدافعين أمر لابد على المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للفراعنة وضعه فى الاعتبار قبل خوض منتخب مصر لقاء دور الـ16 فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر على أرضها ووسط جماهيرها وتستمر حتى يوم 19 يوليو الجارى .

كما نصح رضوان أجيرى فى تصريح لـ"الخليج 365" بضرورة إعطاء تعليمات للاعبى وسط الملعب من أجل مساعدة الأطراف من الناحية الهجومية لضمان الكثافة العددية فى الهجوم .

ومن المقرر أن تخوض مصر لقاء دور الـ 16 يوم السبت المقبل، حيث سيتم تحديد الطرف الثانى للقاء خلال الساعات المقبلة .

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يذكر أن منتخب مصر حقق العلامة الكاملة فى الدور الأول وتصدر المجموعة الأولى بالفوز على كل من زيمبابوى والكونغو وأوغندا على التوالى .

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى استاد القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.