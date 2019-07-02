شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى يهدد حراسة مرمى الزمالك قبل استئناف الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة موقف النادى الأهلى من طلب مسئولى نادى الزمالك بخصوص قيد حارس مرمى جديد قبل استئناف بطولة الدورى المصرى الممتاز، بعد إصابة محمود عبد الرحيم جنش أثناء تواجده فى معسكر منتخب مصر، الذى يشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة فى مصر حالياً، عقب تعرضه لقطع فى وتر أكيليس وهى الإصابة التى ستبعده عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 أشهر.

مرتضى منصور رئيس الزمالك أكد أنه لن يستكمل مباريات الدورى الممتاز، بحارس واحد وهو عمر صلاح نظرا لاستمرار إصابة عماد السيد، مشددًا على أن اتحاد الكرة عليه أن يجد حلا للمشكلة مطالبا بضرورة قيد حارس مرمى فى قائمة الأبيض قبل المباريات المقبلة.

وتواصل سوبر كورة مع مسئولو النادى الأهلى، لمعرفة موقف القلعة الحمراء من طلب مجلس إدارة نادى الزمالك.

لمعرفة التفاصيل ورد النادى الأهلى، اضغط هنا..