شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس ينصح أجيرى بتطوير الأداء الجماعى قبل دور الـ16 فى كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح أيمن يونس نجم الزمالك السابق، المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر بضرورة تطوير الأداء الجماعى للاعبين قبل خوض مواجهة دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 19 يوليو الجارى .

وقال منصور فى تصريح لـ"الخليج 365" إنه على أجيرى أن يصلح الأخطاء التى ظهرت فى الدور الأول بنفسه دون تقديم نصائح من أحد، مؤكدًا أنه لا ينقص المنتخب سوى الجماعية بين الدفاع والهجوم فقط .

ومن المقرر أن تخوض مصر لقاء دور الـ 16 يوم السبت المقبل، حيث سيتم تحديد الطرف الثانى للقاء خلال الساعات المقبلة .

يذكر أن منتخب مصر حقق العلامة الكاملة فى الدور الأول و تصدر المجموعة الأولى بالفوز على كل من زيمبابوى والكونغو وأوغندا على التوالى .

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وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى استاد القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.