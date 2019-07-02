شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى عن اتهامه بالتسبب فى إصابة جنش لـ"تايم سبورت": "أنتم مالكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر الجماهير المصرية بمساندة الفراعنة والابتعاد عن الطاقة السلبية التى تصدر لهم من كثرة الانتقادات.

وقال ناجى، فى تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت"، "نعقد جلسات مستمرة مع اللاعبين لنطالبهم بالتركيز فى عملهم وغلق أذنهم عن الانتقادات التى توجه لهم لأنها بمثابة طاقة سلبية قد تهدر ما حققوه إن التفتوا إليها".

وأضاف أحمد ناجى: " نتفهم جيداً أن لكل شخص وجهة نظره التى يجب احترامها لكن الطاقة الإيجايبة مطلوبة فى هذه المرحلة".

وأكمل مدرب حراس الفراعنة: "لا نشغل بالنا بالمنتخب الذى سنقابله فى دور الـ16 نواصل استعدادانا بمزيد من التركيز".

وعن إصابة جنش علق أحمد ناجى "أول مرة فى حياتى أرى إنسان صابر ومتقبل قدر الله بهذا الرضا مثلما يفعل جنش، ومن واقع خبرتى سيعود حارس الزمالك أقوى مما كان".

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وعن اتهامه بالتسبب فى إصابة جنش علق ناجى "الإصابات قدرية ولا علاقة لها بالحمل التدريبى، عمرى 61 سنة ولم أتوقف عاما واحد عن القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد فى شغلى وطيلة 30 عاماً أمتهن فيها هذه المهنة لم أتعرض لهذا الاتهام وأخيراً بقول للناس التى اتهمتنى الاتهام الخطير ده "أنتم مالكم".

وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.

وتصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.

ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.

وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل فى 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الاولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.