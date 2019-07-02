شكرا لقرائتكم خبر عن 20 جنيهًا.. الكاراتيه يعلن رسوم قيد اللاعبين بالاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى عن رسوم قيد اللاعبين فى الاتحاد، وكذلك رسوم قديهم فى الفروع على مستوى المناطق بمحافظات الجمهورية.

وقد أصدر الاتحاد بيانًا أن الرسوم لم يتم زيادتها منذ اجتماع الجمعية العمومية الأخيرة، والتى جاءت بقيمة 20 جنيهًا لقيد اللاعب فى الاتحاد، و10 جنيهات للقيد فى الفروع .

وهذه الأموال يتم سدادها كرسوم قيد سنوى للاعبين، ولم يتقرر زيادتها من جانب من مجلس الإدارة.

ويشارك منتخب الكاراتيه فى بطولة دورى الشباب والذى يقام بكرواتيا ويستمر حتى 8 يوليو الجارى بمشاركة 21 لاعبًا ولاعبة ويرأسهم عصام عبد الرؤوف رئيسًا للبعثة، ويرافقهم مدربو الكاتا والكوميتية بالإضافة إلى حكمين دوليين.

كما يشارك المنتخب فى البطولة الأفريقية ببتسوانا من 8 الى 15 يوليو الجارى، وتأتى المشاركة فى البطولتين ضمن خطة الإعداد التى وضعها الاتحاد ضمن الاستعداد للبطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتى يشارك فيها الكاراتيه لأول مرة.

يذكر أن الكاراتيه شارك فى الدورى العالمى الذى أقيم بالصين، وحقق خلاله 3 ميداليات برونزية عن طريق على الصاوى ورضوى السيد، وريم سلامة

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رسوم قيد لاعبى الكاراتيه