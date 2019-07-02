شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يزاحم الأهلي على بيليات ويضع خطة الفوز بالصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل نادي الزمالك، فى خط المفاوضات مع الزيمبابوى خاما بيليات لاعب كايزر تشيفز الجنوب أفريقى للحصول على خدماته خلال الموسم الكروى الجديد.

كان الزمالك قريبًا من التعاقد مع بيليات خلال المواسم الأخيرة أثناء تواجد اللاعب ضمن صفوف صن داونز الجنوب أفريقى، لكن مغالاة الأخير فى شروطه المالية أدت لعدم إتمام الصفقة بخلاف دخول اللاعب حسابات بعض أندية أوروبا فى هذا التوقيت نظرًا لتألقه الملفت قبل أن يستقر الحال به فى نادي كايزر تشيفز بدورى جنوب أفريقيا.

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وشهدت الأيام الماضية، عرض اسم خاما بيليات على مسئولي الزمالك مرة أخرى، ولقي ترحيبًا بإتمام الصفقة حال الوصول لاتفاق مناسب مع اللاعب وناديه الجنوب أفريقى.

وأصبح نادي الزمالك بمثابة عقبة كبرى أمام النادي الأهلي لإتمام صفقة خاما بيليات فى ظل دخول اللاعب بقوة لحسابات القلعة الحمراء ليكون أحد العناصر الجديدة فى الموسم الكروى المقبل، وتحسم الأيام المقبلة وجهة اللاعب المقبلة.

ويكشف سوبر كورة عن خطة نادي الزمالك للفوز بصفقة خاما بيليات قبل إتمام الصفقة للنادي الأهلي، لمعرفة التفاصيل اضغط هنا..