شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مباراة تونس وموريتانيا فى كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات التاسعة مساء تنطلق المباراة المرتقبة التى تجمع بين منتخبى موريتانيا وتونس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا فى مصر.

ويدخل منتخب تونس مباراة اليوم تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، حيث يتعين على منتخب "نسور قرطاج" تحقيق فوزه الأول فى بطولة كأس الأمم الأفريقية لخطف إحدى بطاقتى التأهل عن المجموعة الخامسة إلى دور الـ16، أما حال السقوط بفخ التعادل للمباراة الثالثة على التوالى، ستجعل حظوظه في مواصلة المشوار مرهونة بنتائج المباريات الأخيرة التى ستقام فى نفس التوقيت والتى ستجمع بين منتخبى أنجولا ومالى.

وسيودع منتخب تونس منافسات البطولة مبكرًا حال الهزيمة أمام موريتانيا سيتوقف رصيده من النقاط عند نقطتين فقط، أما منتخب موريتانيا فسيسعى جاهدًا لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم للحفاظ على فرصته فى التأهل للدور الثانى والتى ستكون مرهونة بنتائج الآخرين.

ومما يزيد من صعوبة مهمة منتخب تونس فى الخروج بالنقاط الثلاث فى مباراة اليوم هو غياب الثنائى غيلان الشعلالى للإيقاف بسبب الإنذارات وأيمن بن محمد للإصابة.

الخليج 365 يرصد 7 معلومات عن المباراة المرتقبة:

ـ قناة تايم سبورت تنقل مباراة تونس وموريتانيا

Advertisements

ـ المباراة تقام على ملعب السويس

ـ يقع المنتخبان في المجموعة الخامسة التي تضم منتخبي أنجولا ومالي

ـ يحتل منتخب تونس المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطتين

ـ ا ستهل منتخب تونس مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالتعادل مع أنجولا بنتيجة 1/1 قبل أن يتعادل بالنتيجة ذاتها مع مالي

ـ استهل منتخب موريتانيا مشواره في المونديال الأفريقي بهزيمة ثقيلة أمام مالي بنتيجة 1 – 4، قبل يتعادل مع أنجولا في الجولة الثانية بدون أهداف

ـ منتخب موريتانيا يبحث عن فوزه الأول في أول مشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية في تاريخه