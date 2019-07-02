شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفد الكاف يزور بمكتبة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، مكتبة الإسكندرية، حيث ضم الوفد جيرسون ميلو، منسق الاتحاد الأفريقى لمجموعة الإسكندرية، وعبد القادر برجا مسئول الإعلام ومسئولى الأمن والملاعب وعامر حسين رئيس مجموعة الإسكندرية.

وكان فى استقبال وفد الكاف الدكتور شريف رياض مدير قطاع العلاقات الخارجية والدكتور محمود عزت رئيس لجنة المراسم وهدير أشرف رئيسة لجنة المتطوعين بالبطولة وشملت الزيارة المبنى الرئيسى للمكتبة ومطبعة بولاق التى تضم ماكينات وآلات طباعة فى عهد محمد على، وكذلك كسوة الكعبة الموجودة بقاعة الاطلاع ومتحف المخطوطات وساحة المعارض الدائمة ومتحف الآثار الإغريقية والفرعونية بالمكتبة، كما قاموا بزيارة العالم الرقمى، الذى يضم المشروعات الرقمية.

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وأشاد مسئولو الكاف بالزيارة وأبدوا إعجابهم وانبهارهم بالمكتبة والمعارض الرقمية وتوثيق كتاب وصف مصر وموسوعة وأرشيف الصحافة.