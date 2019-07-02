شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مباراة أنجولا ومالى فى كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل منتخب مالى فى تحدٍ جديد باحثاً عن نقطة الصعود إلى دور الـ16 فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا فى مصر عندما يواجه أنجولا فى التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات.

ويكفى منتخب مالى الحصول على نقطة التعادل فى مباراة اليوم أمام أنجولا لضمان التأهل إلى الدور الثانى، بينما سيسعى فى الوقت ذاته لتحقيق الفوز لضمان إنهاء مشواره فى صدارة المجموعة الخامسة دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى.

الخليج 365 يعرض 7 معلومات عن المباراة المهمة:

ـ قناة تايم سبورت تنقل مباراة أنجولا ومالى

ـ المباراة تقام على استاد الإسماعيلية

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ـ يقع المنتخبان فى المجموعة الخامسة التى تضم منتخبى تونس ومريتانيا

ـ يتصدر منتخب مالى جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط

ـ تونس وأنجولا يحتلان المركزين الثانى والثالث على الترتيب

ـ سبق وأن التقى المنتخبان فى 4 مواجهات سابقة، وحقق كل منهما الفوز فى مباراة واحدة فيما تعادلا فى مباراتين

ـ يسجل منتخب أنجولا الظهور الثامن فى تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس الأمم الأفريقية، فيما يسجل منتخب مالى الظهور الـ11