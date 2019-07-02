صور.. شباب اليد يطير للسويد للمشاركة فى بطولة ودية استعدادا للمونديال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه منتخب شباب كرة اليد مواليد 98 بقيادة مديره الفنى طارق محروس إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر على السويد للمشاركة فى بطولة ودية دولية تنطلق غدا وتستمر لمدة 3 أيام استعدادا للمشاركة فى كأس العالم بإسبانيا المقرر انطلاقه يوم 16 يوليو الجارى. ومن جانبه أكد طارق محروس المدير الفنى للمنتخب على مواجهة السويد فى البطولة الودية غدا ثم النرويج والدنمارك يومى الخميس والجمعة. ومن المقرر أن يتوجه منتخب اليد إلى بطولة ودية أخرى فى فرنسا تضم منتخبات البرتغال واليابان وصاحب الأرض عقب انتهاء منافسات السويد. Advertisements وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين، عبد الرحمن طه و عبد الرحمن حميد و جلال خورشيد و عبد العزيز إيهاب و شهاب عبد الله و حسن وليد و سيف الدرع و أحمد هشام و أحمد راضى و حازم ممدوح و محسن رمضان و محمد الأزهرى و عمر خالد و عمر سامى و خالد وليد و ياسر محمد.

شباب اليد

شباب اليد

شباب اليد

شباب اليد

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