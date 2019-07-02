شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى يرد للزمالك المزايدة على رمضان صبحى فى هذا اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صراع خفى قائم فى الوقت الحالى، بين قطبى الكرة المصرية، الأهلى والزمالك، بخصوص الميركاتو الصيفى المقبل، ليس فقط للظفر بأفضل اللاعبين، قبل انطلاق الموسم الجديد لكن يسعى كذلك كل نادٍ لتكليف غريمه التقليدى أكبر قيمة مادية ممكنة فى الصفقات المنتظرة.

وشهدت الساعات الماضية قيام مسئولو نادى الزمالك، بالمزايدة على الأهلى فى صفقة رمضان صبحى من خلال التفاوض مع نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، لمعرفة طلباته المادية بخصوص التعاقد مع لاعب القلعة الحمراء السابق.

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تفاوض الزمالك مع نادى هيدرسفيلد، جاء رغم يقين مسئولو القلعة البيضاء بصعوبة ضم رمضان صبحى فى ظل رفض اللاعب اللعب لأى نادٍ فى مصر إلا للأهلى، لكن الهدف الأساسى هو المزايدة على الفريق الأحمر ورفع قيمة الصفقة المادية لأكبر مبلغ ممكن فى ظل الخلاف القائم بين الناديين حول قيمة انتقال اللاعب للقلعة الحمراء سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى.

الأهلى لم يقف صامتا أمام محاولات الزمالك المزايدة على صفقة رمضان صبحى، حيث قام مسئولو القلعة الحمراء، بتكرار السيناريو نفسه مع لاعب آخر، من خلال التفاوض معه خلال الساعات الأخيرة، بعد تكثيف القلعة البيضاء من المفاوضات مع اللاعب وضرورة التعاقد معه.

لمعرفة اللاعب الذى يزاحم الأهلى نظيره الزمالك عليه اضغط هنا