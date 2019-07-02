شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن سوق الانتقالات الصيفية فى الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موسم انتقالات ساخن يُخطط له النادى الأهلى رغم إعلان الإدارة الحمراء أن عدد الصفقات سيكون اثنين أو ثلاثة على الأكثر، بعد اجتماع لجنة التخطيط الأخير الذى تمت مناقشة ملف الصفقات فيه، والذى شهد منح لجنة التعاقدات الضوء الأخضر لإتمام أكثر من صفقة.

هل يرغب الأهلى فى تدعيم حراسة المرمى؟

أجل مسئولو الأهلى تدعيم مركز حراسة المرمى فى ظل وجود الثلاثى محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، بالإضافة لوجود الثنائى الصاعد مصطفى شوير وأحمد طارق سليمان، حيث رأت إدارة الأهلى أن النادى ليس بحاجة لتدعيم هذا المركز فى الميركاتو الصيفى المقبل.

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وماذا عن خط الدفاع ؟

ترى إدارة النادى الأهلى أن خط الدفاع يحتاج لتدعيم وهو ما ظهر فى الاستقرار على عودة محمود الجزار بعد انتهاء إعارته للجونة، بينما تدخل إدارة الأهلى فى مفاوضات مع الإسماعيلى لشراء محمود متولى، كما أن هناك مفاوضات متقدمة مع إنبى للحصول على خدمت أسامة جلال قائد منتخب الشباب العائد للفريق البترولى من فترة إعارة ناجحة فى المقاصة.

كيف يفكر الأهلى فى تدعيم خط الوسط؟

تدعيم خط الوسط سيكون بلاعب مدافع وآخر مهاجم ومن أبرز المرشحين لتدعيم مركز الدفندر هو المالى اليو ديانج نجم المولودية الجزائرى، بينما تفكر إدارة الأهلى فى خاما بيليات نجم هجوم زيمبابوى ونجم كايزر تشيفز لتدعيم مركز لاعب الوسط المهاجم، كما تحاول إدارة الأهلى إنهاء تجديد استعارة رمضان صبحى مع نادى هيدرسيفيلد الإنجليزى، كما تدخل لجنة التعاقدات بالأهلى فى مفاوضات مع المقاولون العرب لضم نجم الذئاب طاهر محمد طاهر.

من مرشح لتدعيم الأهلى فى خط الهجوم؟

يتابع مسئولو الأهلى أكثر من مهاجم من الذين يشاركون فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالإضافة لوجود متابعة لحسام حسن مهاجم سموحة.