تعرف موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

استطاع منتخب مصر التأهل لدور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية 2019، بعد تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة متفوقا على منتخبات أوغندا والكونغو وزيمبابوي، مسجلا 5 أهداف خلال ثلاث مباريات، ولم تستقبل شباكه أي أهداف.

ينتظر المنتخب المصري تحديد منافسه في دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعدما تأهل كمتصدر للمجموعة الأولى إلى ثمن النهائي المسابقة التي تقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخبا.

ويتأهل 16 منتخبًا لثمن نهائي المسابقة القارية، حيث يصعد أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الستة، بالإضافة لأفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

منتخب مصر سيلعب مباراته القادمة بدور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية يوم السبت المقبل الموافق 6 يوليو، على ملعب القاهرة في تمام الساعة مساءً.

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ومن المقرر أن يتم تحديد الطرف الثاني لمواجهة منتخب مصر في دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية بعد مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة، كونه ينتظر صاحب المركز الثالث من المجموعة الثالثة (C) أو الرابعة (D) أو الخامسة (E) .

وتذاع مباراة مصر يوم السبت المقبل في تمام التاسعة مساءً، على قنوات beIN SPORTS HD 1 FR - beIN SPORTS MAX 2 HD AR - beIN SPORTS MAX 1 HD AR- تايم سبورت (بث أرضي).

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