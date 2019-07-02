إيهاب لهيطة: لاعبو المنتخب يشعرون بالاحباط من "سخرية السوشيال".. ونحاول معالجة الأخطاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن الانتقادات التي يتعرض لها لاعبي منتخب مصر وتصل لحد السخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسبب الضيق للبعض منهم وأحيانا تصل إلى الاحباط.

وخلال الأيام الماضية تعرض المنتخب المصري لانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الأداء الذي قدمه اللاعبون طوال مباريات دور المجموعات، رغم التأهل لدور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية بالعلامة الكاملة.

وقال لهيطة في تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورتس:" نريد أن نتحدث بكل صراحة، فكل شخص من حقه الإدلاء بوجهة نظره حول اداء منتخب في البطولة، وهذا الأمر لا يمكن السيطرة عليه".

وأضاف:" نعلم أن هناك أخطاء خلال مباريات الدور الأول ونسعى لتعديل كل هذه الأمور خلال الفترة المقبلة".

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وأوضح، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر لا ينظر إلى هذه الأمور التي ربما يكون فيها شيء من المبالغة، مؤكدا ان هناك حالة من الإحباط اصابت اللاعبين بسبب سخرية السوشيال ميديا، ونحاول الحديث من اللاعبين لعلاج تلك الأمور.

وتابع:" نتحدث مع اللاعبين عن كيفية تخطي تلك الانتقادات والسخرية لكن بشكل عابر، خاصة أن كل الأمور التي تثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت تصل لهم بكل سهولة.

وأشار مدير المنتخب إلى ان الانتقادات التي يتعرض له لاعبي منتخب مصر تصل إلى المدرب أجيري، بسبب الاتصال مع اللاعبين والجهاز الفني.

وأتم تصريحاته:" لا نرغب في الحديث عن هذا الأمر بتفاصيل أكثر، وفي جميع الحالات نحاول التحاول مع السوشيال ميديا بصورة صحيحة".