محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
واصل حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم انتقاداته لأداء منتخب مصر وطريقة لعب المكسيكي خافيير أجيري في بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وفي برنامج "نجوم إفريقيا" على يلا كورة قال حازم إمام:"في عهد كوبر كان المنتخب المصري له طابع معروف، وهو الشكل الدفاعي الذي كان مميزاً به، من الممكن أن نعتبر أن هذا الشكل كان غير جميلاً، ولكن كان لدينا شكل على الأقل".
وتصدرت مصر المجموعة الأولى في كأس الأمم الإفريقية بثلاث انتصارات متتالية ودون أن تستقبل شباكها أي أهداف لتنتظر منافسها التالي في دور الستة عشر.
وأضاف إمام:"منتخب مصر الآن ليس له شكل، لا يدافع ولا يهاجم، ولذلك أكرر ما قلته سابقاً، الفريق بحاجة لتغيير طريقة اللعب، ربما 3-4-3 تكون مناسبة وتساعد على الشكل الهجومي الأفضل".
وأنهى إمام:"في دور الستة عشر لا بد أن نقدم أداء أفضل، ولا ننسى أننا لدينا ميزة تكمن في التسجيل من أقل عدد من الفرص، لكنها أيضاً تُعد عيباً في نفس الوقت لأننا لا نصل إلى المرمى كثيراً".
كانت هذه تفاصيل خبر حازم إمام: كوبر جعل مصر ذات طابع دفاعي.. والآن أصبحنا بلا شكل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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