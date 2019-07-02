ناجي: إصابة جنش "قدرية".. والشناوي يقدم مردود جيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني عن أداء محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة والأهلي، وإصابة محمود عبد الرحيم "جنش".

المنتخب الوطني حسم تأهله إلى منافسات دور الـ16 كأول المجموعة الأولى بعد فوزه على أوغندا بهدفين دون رد.

وخلال تصريحات تلفزيونية لتايم سبورت قال ناجي: "نطلب الدعم والمساندة من الجميع، النقد يجب أن يكون بناء".

وعن تألق محمد الشناوي خلال الثلاث جولات بدور المجموعات قال ناجي: "الشناوي يؤدي دوره بشكل جيد، تعاملت معه في سن صغير، دائمًا أطلب منه تأدية ما عليه فقط".

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وعن المنتخبات المتوقع مواجهتها في دور الـ16 أجاب: "الفريق لديه هدف واحد وهو الفوز بالبطولة، أي منتخب سنواجهه علينا الفوز واستكمال المشوار".

وبسؤاله عن تذبذب الأداء قال: "الأداء سيتحسن خلال المباريات المقبلة، هناك إصرار من الجميع للوصول إلى نهائي البطولة".

وعن إصابة جنش قال: "أعمل في هذا المجال منذ 30 عامًا، تعرضت للعديد من حالات الإصابة والتعامل مع اللاعبين، جنش أحد اللاعبين المتميزين بالصبر والروح الجيدة".

وتابع: "تقبل الأمر بصدر رحب، الإصابة قدرية ولا علاقة للحمل التدريبي بها".