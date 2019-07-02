تقرير.. من يحسم البطاقة العربية الأخيرة لدور الـ16 بالكان؟ فرصة الصدارة متاحة أمام تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء يستضيف ملعب السويس الجديد مباراة تجمع بين منتخبي تونس وموريتانيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر.

منتخبي تونس وموريتانيا يتواجدان في المجموعة الخامسة بالبطولة رفقة كل من مالي وأنجولا.

موقف المجموعة

يتصدر المنتخب المالي جدول المجموعة برصيد 4 نقاط، يليه المنتخب التونسي في المركز الثاني الذي جمع نقطتين فقط ليتساوى مع أنجولا صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل المنتخب الموريتاني جدول المجموعة بنقاطة واحدة.

موقف المنتخب التونسي

منتخب تونس خاض أولى جولات دور المجموعات أمام أنجولا ثم مالي وتعادل نسور قرطاج في المباراتين بنفس النتيجة (1-1).

المنتخب التونسي بقيادة آلان جيريس أمام تحدٍ كبير في مباراته اليوم أمام موريتانيا، فنسور قرطاج تخشى الوداع المبكر من منافسات البطولة.

كتيبة جيريس أمامها فرصة لصدارة المجموعة في حالة فوزها على موريتانيا، وتعثر مالي بالخسارة امام أنجولا، حيث سيرتفع رصيد نسور قرطاج إلى النقطة الخامسة، لتنقض على صدارة المجموعة بفارق نقطة أمام مالي.

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كما يمتلك المنتخب التونسي فرصة أخرى لاحتلال صدارة المجموعة في حالة فوزه على موريتانيا بفارق كبير من الأهداف، وتعادل المنتخب المالي مع نظيره الأنجولي، حيث يتفوق الأخير بفارق أهداف (+3) أمام تونس.

تعادل المنتخب التونسي مع فوز مالي سيمنحه بطاقة التأهل إلى دور الـ16، كوصيف للمجموعة الخامسة، حيث سيرفع نسور قرطاج رصيدهم إلى النقطة الثالثة ويتجمد رصيد أنجولا عند النقطة الثانية في المركز الثالث متساويًا مع موريتانيا.

أما في حالة تعادل المنتخب التونسي مع نظيره الموريتاني وخسارة المنتخب المالي، سيتصدر المنتخب الأنجولي المجموعة الخامسة، ويليه نظيره المالي في المركز الثاني، وسيضمن المنتخب التونسي مصاحبتهما إلى دور الـ 16بين أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

خسارة المنتخب التونسي أمام نظيره الموريتاني ستطيح به خارج البطولة، حيث سيرتفع رصيد منتخب "المرابطون" إلى 4 نقاط يحتل بها المركز الثاني في حالة خسارة أنجولا أو تعادلها مع مالي.

موقف موريتانيا

منتخب "المرابطون" أمامه فرصة وحيدة للتأهل إلى دور الـ16 وهي الفوز على تونس ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، خلف مالي (في حالة فوزها).

أما في حالة خسارة مالي، فستتأهل أنجولا كأول المجموعة (5 نقاط)، يليها مالي (أربع نقاط) متفوقة على موريتانيا (4 نقاط) ليتأهل بين أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.